La der' d'Alain Thinet et la der' à la Halle Boulloche ; une saison spéciale pour Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après plusieurs saisons de montée en puissance, le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier a vécu un exercice 2020-2021 compliqué. Les Ligériens se sont sauvés lors des toutes dernières journées. Cette saison 2020-2021, le club veut la mettre derrière lui et repartir du bon pied. Interrogé par Le Progrès à la veille du premier match contre l'Elan Chalon, le président Roger Paour se dit ambitieux.

"Je pense qu’on a les moyens de viser les playoffs. On doit retrouver un certain standard et éviter de se faire peur comme l’an passé."

Cette saison 2021-2022 sera spéciale à plus d'un titre. Coach de l'équipe professionnelle depuis 2010, Alain Thinet (68 ans le 15 octobre) est dans sa dernière année d'exercice. De plus, à l'issue de la saison, le SCBVG va quitter l'historique Halle André Boulloche (1 200 places) pour s'installer au sein d'une nouvelle salle de 4 200 places.

"C’est la dernière année à la halle Boulloche. C’est forcément spécial de jouer pour la dernière fois dans cette salle avec un public près du terrain, qui nous a toujours soutenus et sur lequel on compte encore pour faire la différence. C’est aussi une année significative car c’est la dernière saison d’entraîneur d’Alain Thinet. J’espère qu’elle sera belle car Alain le mérite. C’est aussi une année particulière pour le club qui va servir de transition vers l’Arena, avec la mise en place d’un autre modèle économique et sans doute d’un autre modèle statutaire. Tous ces éléments font que cette année sera spéciale à plus d’un titre. Elle devra absolument être accompagnée de résultats sportifs."

Avec un noyau dur pour défendre l'ADN du club, à savoir Jonathan Hoyaux et Mathieu Guichard, sans oublier le coach Alain Thinet, mais aussi un groupe plus athlétique et plus étoffé, Saint-Chamond a moyen de repartir de l'avant.

Le programme de la première journée de Pro B :