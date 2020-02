La Leaders Cup, une parenthèse enchantée pour Nantes après une nouvelle défaite en championnat ?

Le diagnostic est désormais posé depuis de longues semaines : le Nantes Basket Hermine (NBH) est mal en point. En cruel manque de victoire, la formation de Loire-Atlantique n'est parvenue pas à relever la tête ce mardi face à Rouen (91-98). "C’est ce qui ressemble à une équipe qui est en difficulté, on ressent de la nervosité", s'agace l'netraîneur Jean-Baptiste Lecrosnier. "La marque de fabrique du NBH, c'est la défense et encaisser 98 points est un problème", admet quant à lui le pivot Abdel Sylla.

Auteur d'une première partie de saison flamboyante (9 victoires - 4 défaites), Nantes est méconnaisable depuis le début de l'année 2020 et figure, après 20 journées, en milieu de peloton (10e avec 10 victoires en 20 rencontres). "Jusqu’à Noël, on était la meilleure défense du championnat. Mais on n'est plus à ce niveau-là", regrette le technicien du NBH. Depuis janvier, les Nantais se sont en effet inclinés six fois lors de leurs sept dernières sorties, seul le Poitiers Basket 86 - presque condamné à la relégation en Nationale 1 masculine - ne peut se vanter d'un meilleur bilan. Parfois proches de la victoire (face à Blois, Fos, Gries-Oberhoffen), tantôt battus dans les grandes largesses (à Quimper puis à Paris) mais à chaque fois ou presque vaincus, les Nantais sont loin de leur standing qui était les leurs en début d'exercice. "Ce n’est pas parce qu’on est dans le dur qu’il faut commencer à tout remettre à question", temporise Abdel Sylla.

"Je suis remonté car je répète les mêmes choses depuis longtemps, explique Jean-Baptiste Lecrosnier. Ces derniers temps, on s’est clairement dispersés. Nous sommes beaucoup trop instables. On montre, on explique, on secoue, on pique. Je vais continuer mais je veux une vraie prise de conscience. Notre début de saison était très bon mais on regarde devant et pas derrière. Je trouve qu’on n’apprend pas suffisamment de nos erreurs. On a une vraie faiblesse avec cette instabilité émotionnelle.

Je ne vais pas tout le temps nous trouver des excuses car on a construit une équipe expérimentée qui doit nous permettre d’avoir cette stabilité émotionnelle. Et cela n'a pas été le cas ce soir, ce qui m’inquiète, c’est que je le répète depuis assez longtemps. La Pro B est un championnat qui est dur physiquement car il nous impose un combat systématique. Depuis quelques matchs, on fuit ce combat. C’est l’état d’esprit qu’il faut changer."