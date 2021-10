La Leaders Cup 2022 officiellement annulée !

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : BeBasket

Comme annoncé par L'Équipe le week-end dernier, le sort de la Leaders Cup 2021/22 était en suspens. Et l'Assemblée Générale tenue ce jeudi matin a tranché : le traditionnel tournoi de mi-saison a été annulé !

La LNB justifie cette décision par « la nécessité ressentie par les clubs de présenter un budget de reprise prudent, pour cette première saison "espérée" d’après-COVID, après deux exercices qui ont fortement impacté la Ligue. »

Retour promis en 2023...

Indirectement, ce choix douloureux devrait donc renforcer le prestige de la Coupe de France, seul autre trophée décerné cette saison en dehors du titre de champion. Mais après une dernière saison illisible en terme de gouvernance, entre les interruptions répétitives et la menace de grève des joueurs, puis l'absence actuelle de diffuseur télé, ce nouvel évènement représente un nouveau signal négatif envoyé par la ligue, alors que le basket français n'a paradoxalement jamais été aussi fort.

Si aucune solution de substitution n'a été retenue, type l'organisation d'une compétition sous le format Semaine des As, la LNB et Disneyland Paris ont souhaité réaffirmer leur partenariat en promettant de proposer, dès la saison prochaine « une édition de la Leaders Cup bien préparée et respectant le modèle et les standards qui ont fait son succès. »

La Pro B devrait continuer

En revanche, si rien n'est précisé pour la Pro B, la compétition devrait se poursuivre puisque la première phase est d'ores et déjà terminée et les quarts de finale programmés pour le 26 octobre. Elle se terminera ainsi sur le modèle de la saison dernière avec la finale chez l'équipe la mieux classée. Le SLUC Nancy a terminé en tête, devant les surprenants Savoyards d'Aix-Maurienne.