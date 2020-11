La liste des matchs d'ores et déjà programmés en novembre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a communiqué les affiches d'ores et déjà programmées pour ce mois de novembre 2020, particulier puisque le championnat est partiellement suspendu pendant le confinement. On connaissait déjà les affiches du week-end en Jeep ELITE, voici en complément celles de Leaders Cup Pro B. Toutes les rencontres seront diffusés gratuitement sur L'Equipe, Sport en France ou la plateforme LNB TV.

Jeep ÉLITE

Samedi 7 novembre 2020 à 20h30 en direct sur SPORT EN FRANCE

Metropolitans 92 / EB Pau-Lacq-Orthez

Dimanche 8 novembre 2020 à 17h45 en direct sur la chaine L'Equipe

ASVEL / Orléans Loiret Basket

Les prochains matchs seront connus plus tard.

LEADERS CUP Pro B

Première Phase

Vendredi 6 novembre 2020 à 18h00 en direct sur LNB TV

Béliers de Kemper / Poitiers Basket 86

Mardi 10 novembre 2020 à 19h00 en direct sur LNB TV

Nantes Basket Hermine / Béliers de Kemper

Quarts de finale

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020

Les quatre quarts de finale seront retransmis en direct sur SPORT EN FRANCE

(Les rencontres et leurs horaires seront connus le 10 novembre au soir)

Demi-finales

Mardi 17 novembre 2020

Les deux demi-finales seront retransmises en direct sur SPORT EN FRANCE

Finale

Dimanche 22 novembre 2020 à 14h00

La chaine L'Equipe retransmettra en direct la Finale de la Leaders Cup PROB 2020

COMMENT REGARDER LE BASKET ?



La chaine L'Equipe

Accessible gratuitement sur la TNT - Chaine 21 et sur lequipe.fr

SPORT EN FRANCE

Accessible gratuitement sur les Boxes -: Bouygues canal 192 - Free canal 190 - Orange canal 174 - SFR canal 129 - sur Molotov TV et Samsung TV Plus

et sur www.sportenfrance.com

LNB.TV - LA PLATEFORME DIGITALE OTT DE LA LNB

Accessible gratuitement sur www.LNB.TV

La plateforme diffuse l'ensemble des matches* de Jeep® ÉLITE et de PROB. Ils sont disponibles dans leur intégralité, en live et en replay et sont tous commentés.