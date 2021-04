La LNB travaille sur une nouvelle formule pour ses championnats

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Conformément à la résolution n°1 de son plan stratégique adopté en 2018, la Ligue Nationale de Basket (LNB) travaille sur la modification de son championnat. L'Assemblée Générale de la LNB du 27 mai 2020 a choisi la saison 2023-2024 comme première saison du changement. Reste à savoir quelles formules seront proposées et surtout votées. C'est dans cette perspective que la LNB a transmis trois pistes de réflexion aux clubs il y a peu. Outre l'option qui prévoit d'acter le retour à 16 clubs - déjà programmé pour cette saison mais mis en suspens à cause du coronavirus -, les deux autres options n'alourdissent pas le calendrier des équipes participant aux Coupes d'Europe tout en permettant aux autres formations de pouvoir proposer plus de matches à leur public et ainsi augmenter leurs recettes.

La deuxième option réunit les 8 meilleures équipes de la saison précédente dans la "gold 8". Les 12 autres - cette option comptant 20 équipes en première division (actuellement nommée la Jeep ELITE) - sont inclus dans la "silver 12". Dans chaque poule, les équipes s'affrontent en matches aller-retour. A l'issue de cette phase, les 8 premiers de la "silver 12" rejoignent les 8 équipes de la "gold 8" pour le Top 16. En revanche, les 4 derniers de "silver 12" se retrouvent en playdown pour des double-confrontations. Enfin, les 8 premiers du Top 16 jouent des playoffs en fin de saison.

Enfin, la troisième option fusionne la Jeep ELITE et la Pro B, pour donner un même championnat de 36 équipes, mais les divise ensuite en trois conférences. La conférence "vitrine" compte 12 équipes, tout comme les conférences 1 et 2. Les premiers des conférences 1 et 2 affrontent à l'issue de la première phase les équipes de la conférence vitrine alors que le dernier de ces conférences descendent en Nationale 1 masculine.

La formule des conférences :

Quant à la qualification en playoffs pour cette dernière formule, elle est très complexe. Les dernières places qualificatives et les descentes en Nationale 1 se décideraient dans une semaine pré-playoffs appelée "crazy week".

Les deux formules proposées ci-dessus semblent être de véritables usines à gaz. Mais elles ont l'intérêt de pouvoir faire réfléchir à d'autres modèles pour les championnats de France professionnels masculins.