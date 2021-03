La rencontre entre Gries-Oberhoffen et Évreux reportée

PRO B

Crédit photo : ALM Évreux

Toujours pas ! Gries/Oberhoffen va devoir faire preuve de patience, encore, avant de disputer enfin un match officiel. Touchés par de nombreux cas de Covid-19, qui les ont déjà privé de jouer leurs deux précédents matchs contre Vichy/Clermont et Fos-sur-Mer, les Alsaciens ont dû se résoudre à reporter la rencontre face à l'ALM Évreux, prévue ce samedi à 19h. Les tests PCR effectués par les joueurs et le staff sont toujours positifs. Voilà un mois et demi, avant la trêve internationale donc, que le BCGO n'a plus joué.

Mardi, Gries/Oberhoffen doit affronter Fos pour son 1er des 3 matchs reportés. Pour l'heure, la rencontre est toujours maintenue.