La reprise en gagnant pour Saint-Chamond, Saint-Quentin domine Boulazac

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Son match de rentrée à Saint-Vallier reportée, Saint-Chamond a du attendre ce vendredi 14 janvier pour reprendre la compétition. Les leaders de Pro B ont assuré la victoire, contre Nantes (81-74, statistiques). Face à un club de l'Hermine qui se pose des questions sur son avenir sportif immédiat, encore plus depuis la défaite de mardi à Aix-les-Bains. Pourtant, les joueurs de Jean-Baptiste Lecrosnier ont donné du fil à retordre aux Couramiauds. Mais pas au point de finir devant à la Halle Bouloche. Il faut dire que le duo Mathieu Guichard (15 points à 5/10 aux tirs et 15 passes décisives) - Jonathan Hoyaux (23 points à 6/8 à 3-points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d'évaluation), bien aidé par le pivot Mathieu Boyer (20 points à 9/12 et 6 rebonds pour 21 d'évaluation en 26 minutes), a réalisé un match dantesque. Au classement, Saint-Chamond est bien installé à la première place (11 victoires, 2 défaites).

L'incroyable première mi-temps de Saint-Quentin

Dans l'autre rencontre de Pro B du soir, Saint-Quentin (5 victoires, 8 défaites) a battu Boulazac (7 victoires, 6 défaites) sur le score de 90 à 83 (statistiques). Le SQBB a réalisé une énorme première mi-temps (49-23) avant de résister au retour du BBD. Jhornan Zamora a réalisé un chantier (29 points à 9/16, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 38 d'évaluation en 38 minutes).