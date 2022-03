La retraite attendra : Alain Thinet repart pour un tour supplémentaire !

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

La décision était prise, actée, définitive, irrévocable... Ou pas ! « C'est ma dernière saison », nous confirmait-il encore à la fin du mois de janvier. Pourtant, à peine cinq semaines plus tard, Saint-Chamond a annoncé la prolongation pour une saison supplémentaire d'Alain Thinet.

À 68 ans, le doyen des coachs de LNB a été convaincu par trois éléments : les résultats exceptionnels actuels avec la première place du SCBVG (encore vainqueur de Tours ce mardi soir), l'entrée dans l'Arena Saint-Étienne Métropole prévue en mai et les multiples relances de ses dirigeants, désireux de poursuivre la belle histoire initiée en 2010.

« Je suis très heureux de poursuivre pour une nouvelle saison l'aventure avec le SCBVG. C'est une décision mûrement réfléchie, guidée entre autres par les très bons résultats de l'équipe et le passage dans l'Arena. Des facteurs personnels ont aussi fait pencher la balance. »



Champion de Nationale 2 en 2013 avec Saint-Chamond, Alain Thinet se retrouve neuf ans plus tard aux portes de la Betclic ÉLITE avec le club couramiaud, et un effectif qui n'était pas du tout taillé pour cela à la base. La tentation pouvait être grande de terminer au sommet, sur une saison incroyablement aboutie. La passion et l'amour du jeu ont toutefois fini par l'emporter. Seulement un an de plus, vraiment ?