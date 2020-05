La saison 2019/20 ne se finira pas sur les terrains ; une Jeep ELITE à 18 minimum en 2020/21

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce lundi, la Ligue nationale de basket (LNB) a transmis aux 36 clubs composant la Jeep ELITE et la Pro B les propositions de formats pour la saison 2020/21. Ces formats seront soumises aux votes des clubs et acteurs du championnat (joueurs, coachs, la Fédération française de basketball) lors de l'assemblée générale, qui se tiendra le mercredi 27 mai.

18 ou 20 clubs en Jeep ELITE en 2020/21, mais plus 16

Le journal L'Equipe donne beaucoup d'éléments sur ces formats. Elle annonce qu'il n'est plus envisagé de jouer les neuf dernières journées de la saison 2019/20 qui n'ont pas pu se dérouler depuis la suspension de la saison 2019/20 le 12 mars dernier, à cause du coronavirus. En revanche, les résultats obtenus par les clubs lors des 25 journées jouées pourraient être utilisés d'une manière ou d'une autre en 2020/21, selon la proposition qui obtiendra le plus de votes. Le média sportif indique également que la Jeep ELITE comptera un minimum de 18 clubs la saison prochaine, elle ne passera donc pas à 16 comme prévu. Il y aura un maximum de 20 clubs en Jeep ELITE, un maximum de deux montées et de deux descentes... Ce qui veut dire que Roanne, qui était relégable dans la formule initiale avec sa 16e place, est maintenu.

