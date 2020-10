La saison démarre mais Rouen cherche toujours un arrière

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Ce dimanche, le Rouen Métropole Basket (RMB) attaque sa saison régulière 2020/21. Le groupe d'Alexandre Ménard n'est pas complet. Si Earl Calloway a été remplacé par le Slovène Matic Rebec, le staff n'a toujours pas pu remplacer Jamar Diggs, parti à Fos Provence. Dans Paris-Normandie, le technicien maugeois confie qu'il cherche encore un combo-guard (joueur capable d'évoluer sur les postes 1 et 2), d'autant plus que le groupe est diminué avec les blessures d'Emmanuel Monceau et Samir Mekdad (joueur qui reste sur le départ).

"Ce n'est pas très sérieux de faire jouer Matic pendant 40 minutes contre Evreux, avout-il mardi dernier. Derrière, ça manque d'allant et de culot. Il y a nécessité d'avoir un poste 2 qui amène du relai entre Matic et Pierre-Etienne (Drouault) pour être un deuxième moteur de l'équipe. Certains joueurs n'ont pas révélé leur caractère ou ont peur de heurter en le faisant. On aura besoin d'un mec sans peur qui prendra ses responsabilité et amènera plus de sérénité dans la création."

En attendant, le RMB, forte équipe de Pro B de ces dernières années, va tenter de bien commencer sa saison contre Nancy. La rencontre, qui démarre à 16h, sera à voir sur Sport en France.