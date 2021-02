La volte-face de Boulazac qui finalement va prêter Dylan Affo Mama à Evreux

PRO B

Crédit photo : Olivier Fusy

Oui ? Non ? Viendra ? Viendra pas ? Alors que le dossier Dylan Affo Mama (1,96 m, 21 ans) semblait entériné suite aux récentes déclarations de Neno Asceric et après de longues tractations où Évreux a tendu la main, Boulazac aurait finalement décidé de prêter le jeune poste 3/4 à l'ALM Évreux jusqu'à la fin de la saison, selon nos informations. Dans un rôle de 10e homme aujourd'hui au BBD (11 minutes de jeu en moyenne), le joueur formé au club justement, va s'en aller chercher du temps du jeu en Pro B après s'être déjà émancipé la saison dernière à Tarbes/Lourdes en NM1 (9,7 points et 4,4 rebonds pour 10,2 d'évaluation).

Ce nouveau prêt s'avère être un choix judicieux de la part du club afin que l'international tricolore puisse jouer, exprimer son potentiel et progresser dans un envrionnement lui faisant davantage confiance. Pour rappel, la venue de Dylan Affo Mama dans l'Eure vient compenser la blessure d'Antoine Wallez, absent jusqu'à la fin de la saison.