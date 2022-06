Lamine Sambe s'engage avec Champagne Basket pour deux saisons

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Relégué en Pro B, Champagne Basket ne tarde pas à construire son effectif. Après avoir prolongé son ailier-fort Jean-Philippe Dally et signé le pivot Grismay Paumier pour les deux prochaines saisons, le club marnais annonce la signature de l'arrière Lamine Sambe (1,89 m, 32 ans) pour deux saisons. L'international sénégalais arrive en provenance du Nantes Hermine Basket où il a signé une saison dans ses standards avec 9,3 points à 41,6% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,4 passe décisive pour 8 d'évaluation en 23 minutes. Formé à l'Elan béarnais, le natif d'Orléans est un joueur installé en Pro B après ses saisons à Antibes (2010-2011), Evreux (2011-2013), Blois (2019-2021) et celle à Nantes. Auparavant, il était un joueur cadre en Nationale 1 avec Rueil (2015-2019) et Cognac (2013-2015).