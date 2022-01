Lanterne rouge de Pro B, Rouen va se renforcer en engageant Ousmane Camara

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sa venue servira-t-elle d'électrochoc ? Telle est la question. Selon nos informations, le Rouen Métropole Basket, actuel dernier de Pro B et tout juste battu à Aix-Maurienne après avoir compté 18 points d'avance à la pause, va signer Ousmane Camara (2,02 m, 32 ans). Le pivot français est sans club depuis la fin de saison dernière et la descente de l'Élan Chalon dans cette même division. Surtout, il a été victime d'une rupture du tendon d'Achille fin février 2021 lors d'un match amical face à Roanne. Onze mois plus tard, dans quelle condition physique va-t-il se présenter ?

Sa signature à Rouen lui permet de se rapprocher plus que jamais de sa ville natale, Mont-Saint-Aignan, où réside encore sa famille. Homme de devoir, il aura pour mission de sauver le RMB de la descente en Nationale 1. À l'heure actuelle, le club seinomarin présente un bilan de 3 victoires pour 11 défaites. Formé et passé professionnel au STB Le Havre, puis passé par Gravelines, Limoges où il fût champion de France en 2015 (et MVP des finales), et donc l'Élan Chalon, Camara va vivre sa toute première expérience en Pro B.