Lassi Tuovi (Strasbourg) : "Le résultat donne surtout du crédit à 5 semaines de travail"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : P Gigon

Mercredi soir, Strasbourg a joué et remporté son premier match de préparation du côté de Gries-Oberhoffen (71-91). Une belle mise en route qui a notamment permis d'accélérer l'intégration de Brandon Jefferson et Bonzie Colson, arrivés lundi et mardi, et de monter le travail effectué par le reste du groupe depuis le début de la présaison. L'entraîneur Lassi Tuovi, qui a fait part de ses commentaires d'après-match sur le site Internet de son club, s'est dit satisfait.

"Ce que je retiens en premier ce sont des joueurs qui étaient heureux de rejouer au basket. Je retiens également que nous avons montré une belle énergie et une activité intéressante après les 5 premières minutes. L’entâme du match n’est pas une surprise. C’était notre premier match ensemble, il a fallu un petit temps pour entrer dans le jeu. J’ai aimé certaines combinaisons et complémentarités, surtout quand on sait que deux joueurs viennent à peine d’arriver. C’était une bonne première sortie. Je suis globalement satisfait. Je n’avais pas d’attente particulière concernant le score final ou les statistiques. Je retiens pas mal de petites choses qui m’ont plu. La première mi-temps de Jayson et Ebuka, par exemple. A différents niveaux, chacun a su démontrer que le travail était en bonne voix. Ce soir, le résultat donne surtout du crédit à 5 semaines de travail."

Auteur de 20 points, le pivot Yannis Morin a réussi sa première sortie sous les couleurs de la SIG.