Laurent Foirest : "J'adore mon métier ici à Quimper"

A l'issue de sa carrière de joueur, Laurent Foirest est devenu manager général de l'ASVEL. Un poste qu'il a quitté en 2013. Puis, on l'a vu dans le staff de l'équipe de France A'. Et enfin, à Quimper, alors en Nationale 1 masculine, comme coach principal. Depuis 2016, il mène sa barque à l'UJAP. Après avoir fait monter la formation finistérienne en Pro B, il l'a conduit désormais dans le haut du tableau en deuxième division française. Après 15 journées, les Bretons sont en effet deuxièmes du championnat. Jeune entraîneur (46 ans), assistant en équipe de France masculine, le Marseillais avoue se plaire à l'UJAP et n'a pour l'instant pas de plan de carrière.

"Mes envies ressemblent à celles que j’avais quand j’étais joueur, a-t-il expliqué sur LNB.fr. Je veux dire que je n’aspire qu’à vivre à fond le moment présent, sans penser trop à l’après. Ensuite, si de bonnes opportunités se présentent, on verra ce qu’il convient de faire. Je n’ai jamais eu de plan de carrière en tant que joueur, je ne vais pas changer même maintenant que je suis devenu coach. Je me donne à fond, je profite, j’adore mon métier ici à Quimper. Pour commencer une carrière de coach, franchement, je n’aurais pas pu trouver endroit aussi idéal. Les dirigeants, ici, sont honnêtes, francs du collier et ne font pas rêver les gens pour rien. Quand je vois ce qui a pu se passer cette saison, avec un coach viré après quelques journées alors qu’il venait d’obtenir la montée pour son club, c’est du grand n’importe quoi ! Et des décisions totalement incohérentes, il y en a eu d’autres cette saison ! Alors moi, c’est vrai que quand je me souviens de l’attitude de mes dirigeants, il y a deux ans, quand on a enchaîné 14 défaites consécutives... Qu’ils étaient toujours là à me rassurer, me conforter à mon poste, me dire « on travaille sur la durée et on a vu ce que tu as fait avant », j’apprécie vraiment."