Laurent Foirest (Quimper) : "Des joueurs nous passent sous le nez car certains refusent d’attendre"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'effectif de l'UJAP Quimper 29 pour la saison 2020/21 est en suspens. Le staff attend évidemment la décision de la Ligue Nationale de Basket le 27 mai pour savoir dans quelle division son équipe professionnelle évoluera. Le cas de l'UJAP est aussi celui de Blois, de Le Portel, Gravelines-Dukerque, Roanne ou encore Saint-Quentin, Poitiers et Chartres avec un recrutement à l'arrêt. Pendant ce temps-là, et c'est ce que regrette le coach Laurent Foirest, les autres équipes peuvent faire leur marché. La cellule de recrutement du club finistérien est à l'oeuvre avec un ajustement de "type Pro B", l'hypothèse d'une montée en Jeep ELITE restant faible.

"Des joueurs nous passent sous le nez car certains refusent d’attendre, indique le Marsellais dans Ouest-France. On leur demande de se positionner, de nous faire confiance, mais ils ont des choix à faire. Et c’est normal. Du coup, on ne peut pas avancer nos pions. Il y a ceux que l’on connaît bien et qu’on serait capable de signer rapidement. Mais pour les autres, ça devient trop cher pour nous. Et ils visent parfois d’autres championnats, d’autres divisions."

Après le départ de Lucas Dussoulier pour Nanterre, le club devrait aussi perdre Chima Moneke dans le cas de figure d'une nouvelle saison en Pro B. Selon les dires de son coach, l'Australo-Nigérian "aurait fait le tour de la Pro B et aimerait jouer au-dessus". Pour pallier le départ du premier, la cellule de recrutement cherche un joueur français comme l'a confirmé l'ancien joueur d'Antibes. La piste Bathiste Tchouaffé évoquée est bien réelle mais d'autres clubs sont aussi sur le coup, comme Gries-Oberhoffen.

Laurent Foirest mise sur la stabilité avec Jimmy Djimrabaye, David Jackson, Paul-Lou Duwiquet et Charly Pontens qui seront à priori présents l'année prochaine. Il aimerait aussi conserver son axe 1-5 avec le meneur italo-américain Torey Thomas et l'intérieur jamaicaïn Ryan Reid.

"On essaie vraiment de reconstruire l’équipe de l’an passé. En tout cas, même si ce ne sera pas simple, on veut aller dans cette direction-là."

Du côté des contrats aspirants et stagiaires, l'intérieur du centre de formation Adrien Sclear continuera d'alterner entre les matchs de Pro B et ceux de Nationale 3. Paul-Matthis Lenghat et Kenny Baptiste (prêté par Le Mans) eux, ne seront plus sur les bords de l'Odet la saison prochaine.