Laurent Foirest (Quimper) : "Nancy est une armada pour nous"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La saison de Pro B redémarre ce week-end. Parmi les candidats aux deux premières places, on trouve Quimper (deuxième avec 7 victoires et 2 défaites) et Nancy (septième avec 6 victoires et 4 défaites) qui s'affrontent ce samedi à Salle Omnisports Michel Gloaguen. Si l'UJAP part favorite, sur le papier, le SLUC possède un gros effectif grâce à des moyens que les Bretons ne possèdent pas. Interrogé par L'Est Républicain avant la rencontre, l'entraîneur des Béliers Laurent Foirest qualifie l'équipe lorraine "d'armada" :

"Quand vous jouez contre une équipe avec une telle armada offensive, il faut essayer de limiter les snipers adverses et contenir la raquette. Mais Nancy est une armada pour nous. Ils peuvent faire deux cinq."

Une amarda qu'il pourrait conduire à terme, peut-être. En fin de contrat, le technicien marseillais de 47 ans n'a pas encore prolongé avec les Béliers de Quimper et plusieurs clubs ne sont pas insensibles à ses charmes, dont le SLUC. "Ceci dit, je me plais à Quimper", ponctue l'adjoint de Vincent Collet en équipe de France masculine.