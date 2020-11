Laurent Foirest (Quimper) : "On compense avec le mental de nos joueurs"

Mardi, Quimper s'est imposé contre Paris en demi-finale de la Leaders Cup Pro B. Après un début de saison chaotique à cause de nombreux cas de COVID-19, les Béliers ont trouvé les ressources pour atteindre la finale de la première compétition. Dans Ouest-France, leur coach Laurent Foirest est revenu sur la rencontre.

"On savait qu’ils allaient commencer fort. On n’a pas su répondre tout de suite. Parce que physiquement, on pioche. Et puis on s’est mis dans le rythme. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Nos anciens apportent quelque chose dans le fait de beaucoup parler aux jeunes. Nos étrangers ont aussi beaucoup d’expérience. Malgré cela, on manque clairement de travail collectif. On est encore en-dessous des deux équipes qui s’affrontent ce soir dans l’autre demi-finale (Fos et Nancy). On compense avec le mental de nos joueurs, on arrive à nos fins. Mais on manque encore de tout cela."