Laurent Foirest devrait bien rester à Quimper

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après deux saisons se terminant avec un bilan supérieur à 60% de victoires, mais qui pour causes de crise sanitaire, a vu les phases finales annulées, l'UJAP Quimper souhaitait vivre un exercice aussi réussi et le partager avec son public. Malheureusement, la désillusion est réelle pour le club breton qui a fini cette saison 2021-2022 avec un bilan de 14 victoires et 20 défaites, synonyme de 15e place, à égalité avec Tours, relégué en Nationale 1.

Et comme pour toutes saisons ratées, les rumeurs de départ du coach en place finissent par arriver. C'est ainsi que le nom de Laurent Foirest a été mentionné un peu partout en France, à Bourg-en-Bresse, l'ASVEL ou ailleurs encore. Le nom de Jean-Baptiste Lecrosnier, ancien coach du Nantes Basket Hermine, était même évoqué pour le remplacer. Mais le technicien marseillais compte bien aller au bout de son contrat avec les Béliers, lui qui a prolongé trois ans en 2021.

Le président de l'UJAP Bernard Kervarec tient lui aussi des propos allant dans ce sens. Dans les colonnes du Ouest-France, il explique que son coach "est plus investi que jamais". Un exemple concret confirmant ces propos concerne le dossier Melvin Ajinça, membre sortant du Pôle France, a qui Laurent Foirest a fait visiter les installations en plus de lui vanter le club "comme jamais". Un comportement qui serait contradictoire à des envies de départ estime le président.