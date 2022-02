Laurent Foirest malgré la 6e défaite de suite de Quimper : "L'attitude a été meilleure que sur les derniers matches"

Mardi soir, l'UJAP Quimper a enregistré sa sixième défaite en six matches en 2021-2022. Les Béliers ont perdu de peu contre Evreux (76-80). S'il y a encore beaucoup de choses à redire, technico-tactiquement, l'entraîneur Laurent Foirest a vu du progrès dans l'attitude. Il l'a dit à Newsouest :

"Ce (mardi) soir, ce n'est pas suffisant, mais je n'ai rien à reprocher aux joueurs. L'attitude a été meilleure que sur les derniers matches. Défensivement, nous faisons de nombreuses erreurs, et offensivement, nous ne sommes pas dans le partage du ballon. Ce ne sont pas des erreurs techniques ou tactiques, mais des sauts de concentration qui nous font mal. En toute fin de match, on se précipite trop en attaque, chacun essaie de sauver l'équipe à lui tout seul. On a eu des hauts et des bas, dans cette rencontre, mais sur la débauche d'énergie, encore une fois, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. A l'intérieur, nous avons été bon, mais on se fait plus manger à l'extérieur. Il faut qu'on arrive tous en même temps à performer. C'est dur, il faut trouver les solutions rapidement. Personne ne sauvera le navire, à lui tout seul. On prend plus de shoots qu'Evreux, mais on se doit d'être plus patient pour trouver des solutions de shoots ouverts. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On confond vitesse et précipitation, comme sur cette fin de match. Dès qu'on aura intégré la notion de partager le ballon, en zone offensive, ça ira mieux dans les enchaînements."