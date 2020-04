Laurent Foirest ne veut pas entendre parler de saison blanche

PRO B

Au lendemain de décision de la Ligue Nationale de Basket d’arrêter la saison 2019/20 jusqu'en septembre, Laurent Foirest ( 1,98m, 46 ans ) entraîneur de l’UJAP Quimper a donné son avis à la rédaction de Ouest-France. Pour l’ancien joueur de l’équipe de France, l’idée d’une saison annulée le rend hors de lui :

« Si la Ligue décide d’arrêter la saison définitivement, la saison blanche est impensable ! Il y aura sans doute des vides juridiques pour lesquels les clubs pourront attaquer la Ligue. Il y aura des mécontents. […] Tout le monde prêche pour sa paroisse, mais la saison blanche, c’est impossible ! On a fait les trois quarts de la saison, pas 40 % ! On est capable de dire qu’on peut arrêter, que Blois peut monter. Le public a payé, les gens ont payé, les partenaires aussi. On a joué, des mecs se sont blessés. Des choses se sont passées, il ne faut pas les minimiser. »

Une solution pourtant envisageable, qui pourrait toutefois permettre au club breton d’accéder à l’Elite dans le cas où la Jeep Elite venait à s’élargir à 20 clubs. Chose qui ne déplaît pas au coach de l’UJAP mais sous certaines conditions :

« Sportivement, bien sûr que tu as envie d’y aller... Mais économiquement, il faut voir si on peut y aller, si ça peut booster le tissu local. Cette crise va faire que des choses non prévues vont venir s’ajouter. Est-ce que le club pourra le supporter ? Si on va en Élite avec le fonctionnement que l’on a aujourd’hui, on ira droit dans le mur. Si la Ville de Quimper, si la région Bretagne nous dit : "ok, on vous soutient, on est avec vous", là on pourrait réfléchir. »

Quoi qu'il en soit, Pro B ou Jeep ELITE, Laurent Foirest sera toujours là la saison prochaine, son contrat se terminant en juin 2021. Il pourrait même aller au-delà. « Tu me dis qu’un gros sponsor arrive à Quimper et que la salle arrive dans un an, je suis capable de resigner pour 5 ans (rire). »