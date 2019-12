Le choc au sommet pour Blois, Saint-Chamond stoppé, Poitiers chute encore

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Champion de Pro B en 2018, l'ADA Blois ressemble de plus en plus à un prétendant sérieux pour le sacre 2020. Avec une nouvelle performance de MVP de Tyren Johnson (24 points à 11/17, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 30 d'évaluation), l'équipe de Mickaël Hay l'a emporté in extremis à Souffelweyersheim dans le choc du haut de tableau (79-77). Une excellente opération pour le club blésois, seul leader du championnat, qui compte désormais deux longueurs d'avance sur le BCS et tous ses autres poursuivants directs.

Quimper, c'est du sérieux !

Parmi lesquels Saint-Chamond, stoppé par Rouen après sept succès de rang (62-80). Le RMB a parfaitement ciblé l'axe 1-5 Mathieu Guichard - Grismay Paumier et a pu se reposer sur la prestation inattendue de Domagoj Bosnjak, auteur de son meilleur match de la saison (18 points à 6/9, 5 rebonds et 4 passes décisives). Enfin, Quimper et Nantes figurent également dans le peloton de chasse derrière Blois : l'UJAP de Lucas Dussoulier (17 points à 6/9, 4 rebonds et 8 passes décisives) a pris le meilleur sur Vichy-Clermont dans un match sentant bon les playoffs (85-73) tandis que le NBH a profité de la faiblesse abyssale de Poitiers (83-67) pour renouer avec la victoire. Vaincu pour la huitième fois de rang, le PB86 reste solide lanterne rouge de Pro B.

Fos-Provence retrouve des couleurs

Dans son malheur, l'équipe pictavienne a eu le soulagement d'apprendre que Saint-Quentin n'a pas engrangé sa quatrième victoire de la saison. Deux prolongations auront été nécessaires mais les coéquipiers de Jerrold Brooks (29 points à 10/15, 5 rebonds et 4 passes décisives) ont fini par mater le SQBB (104-100). Dans le bas de classement, Fos-Provence prend également ses distances avec la zone rouge. En déplacement à Aix-Maurienne, l'équipe de Rémi Giuitta s'est imposé pour la deuxième fois d'affilée (95-89) en s'appuyant notamment sur son nouvel homme providentiel, Caleb Walker (27 points à 11/17, 9 rebonds et 3 interceptions).

Nancy enfin lancé ?

Enfin, dans l'Est de la France, la suprématie de Gries-Oberhoffen sur Lille n'a pas fait l'ombre d'un doute (83-56) tandis que Denain a trébuché à Nancy (75-88). Joseph Franch (26 points à 9/12, 4 rebonds et 4 passes décisives) et Ron Lewis (23 points à 7/16, 3 rebonds et 7 passes décisives) sont les MVP respectifs de ces deux autres rencontres.

Les résultats de la 12e journée de Pro B :