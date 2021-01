Le choc entre Blois et Quimper diffusé sur France 3 Centre et France 3 Bretagne

S'il n'y a pas de match sur L'Equipe ce week-end, la faute à un calendrier "trou de Gruyère" en cette saison 2020-2021 marquée par la crise de la COVID-19, il y a un choc sur les antennes de France Télévisions. Comme annoncé en début de saison, la Ligue Nationale de Basket envisageait de réaliser des décrochages régionaux. Ainsi, le choc entre Quimper (premier avec 5 victoires en 5 matches) et Blois (deuxième avec 6 victoires en 7 matches) sera retransmis ce dimanche sur France 3 Centre-Val de Loire et France 3 Bretagne, à partir de 15h20.

@france3Bretagne et @F3Centre diffuseront ce dimanche 31 janvier à 15h20 en clair et en direct, le choc très attendu entre @ADABloisBasket et les Béliers de Kemper.

Un véritable enjeu sportif, un rayonnement régional et du beau basket en prévision ! pic.twitter.com/UfVFjKQgNT