Le choc pour Chalon, Blois retrouve la victoire, Antibes c'est du sérieux

PRO B

Crédit photo : Elan TV

C'était le choc des dauphins de la Pro B. Si la Leaders Cup avait permis au SLUC Nancy de prendre le dessus à trois reprises sur les Chalonnais, ce samedi soir en championnat, c'est l'Elan qui l'a emporté 72 à 71. En l'absence d'Antoine Eïto, forfait, Desi Washington a signé une belle performance (21 points à 6/13 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions, 6 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 35 minutes). Jonathan Fairell a été décisif en fin de rencontre (13 points à 6/9 et 7 rebonds pour 18 d'évaluation). Au classement, Chalon est seul deuxième (9 victoires, 4 défaites) derrière Saint-Chamond (11 victoires, 2 défaites) et devant Nancy (9 victoires, 5 défaites).

Derrière, on trouve Antibes (8 victoires, 5 défaites). Les Sharks ont débordé Tours dans le dernier quart-temps pour l'emporter 91 à 85. Jean-Marc Pansa s'est encore montré dominateur à l'intérieur (18 points à 8/9 aux tirs, 11 rebonds et 4 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 29 minutes).

Blois ne s'éloigne pas de cette partie du tableau (7 victoires, 7 défaites). Après sa défaite à Nancy, l'ADA a vite pris les devants sur Evreux, bien lancé par Thomas Cornely (14 points à 3/8, 4 rebonds, 9 passes décisives et 5 interceptions pour 25 d'évaluation). Juste derrière se classent Saint-Vallier (6 victoires, 7 défaites) et Lille (6 victoires, 8 défaites), qui l'ont emporté ce samedi soir contre Aix-Maurienne et Quimper. Le SVBD réalise un beau début de saison en Pro B. Pour le LMB, la jeune a brillé, que ce soit Lorenzo Thirouard-Samson (21 points à 8/9, 5 rebonds et 4 fautes provoquées en 27 minutes) et Yohan Choupas (5 points à 2/9, 10 rebonds et 10 passes décisives en 30 minutes).

Les résultats de la soirée de Pro B :