Le choc pour Saint-Quentin, Paris et Quimper au tapis, Saint-Chamond continue son naufrage

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La rencontre attendue entre Saint-Quentin et Fos-sur-Mer avec la première place en ligne de mire pour le vainqueur a basculé en faveur du SQBB dans les dernières secondes après un ultime ballon perdu bêtement par Jean-Michel Mipoka, puni par un lay-up d'Hugo Besson à un peu plus de deux secondes de la fin (80-78).

Retour gagnant pour Hugo Besson

Menés 64-54 en fin de troisième quart-temps, les Saint-Quentinois ont encore pu compter sur un Parker Jackson-Cartwright étincelant (24 points, 8 passes décisives) pour ramener les siens dans la partie, aux côtés de l'indéboulonnable trio Besson-Gillet-Phillip.

Benoît Gillet a notamment inscrit le 3 points de l'égalisation à 72-72, puis ce sont Hugo Besson et Lien Phillip qui ont répondu par deux fois à Allan Dokossi et Jamar Diggs, jusqu'à ce ballon involontairement rendu par Mipoka au SQBB à 78-78 qui a permis à Hugo Besson d'offrir la victoire aux siens dans les dernières secondes. Inexistante plus tôt cette semaine à Souffelweyersheim, l'équipe picarde a prouvé qu'elle savait rebondir. Saint-Quentin, c'est du sérieux !

Évreux retrouve le moral, Gries-Oberhoffen enchaîne



Quimper avait aussi l'occasion de rejoindre Nancy en tête mais est tombé sur une équipé d'Evreux déterminée à renouer avec la victoire. Autour d'Austin Tilghman, le collectif ébroïcien a fait le nécessaire pour virer en tête après trois quart-temps (68-60) puis contenir le retour des Quimpérois marqué par les 8 points de suite de David Jackson (83-82). Malgré une petite frayeur sur la fin, l'ALM a assuré l'essentiel (86-83).



Belle performance pour Tilghman et l'ALM

(photo : Sébastien Grasset)

Sur une série de trois victoires, Paris qui pointait le bout de son nez aux portes du top 4 a également chuté, du côté de Gries-Oberhoffen qui engrange là un troisième succès de suite. Dominé en première mi-temps (28-39), le BCGO s'est révolté après avoir touché le fond à -14 (-44-58) avec un 12-2 pour finir le troisième quart-temps et deux dunks de Brandon Edwards pour permettre aux locaux d'égaliser à 62-62. Avec une menace diverse, de l'agressivité et une pointe d'adresse comme sur le 3 points de Josep Franch, Gries-Oberhoffen a réussi à bien finir pour l'emporter 81-76.

Lille continue sa série

Dans les trois autres matchs de la soirée, Vichy-Clermont a résisté au retour tonitruant d'Aix-Maurienne sur la fin pour s'imposer 68-65 avec notamment 22 points de James Washington, auteur des deux lancers qui ont scellé le sort de la rencontre. Lille a aligné une quatrième victoire consécutive contre Denain (72-55) tandis que Rouen l'a largement emporté à Saint-Chamond (69-87) avec 22 points d'Ike Iroegbu. Le SCB inquiète plus que jamais, vaincu pour la sixième fois de rang et pour la quatrième fois dans des proportions considérables (-27 à Paris, -20 à Vichy et -21 contre Lille).

Les résultats du soir :