Le coach Nikola Antic deux ans de plus à Antibes

Arrivé en cours de saison 2018/19 à Antibes afin de remplacer Julien Espinosa, Nikola Antic (60 ans) a accompagné le club en Pro B pour cette saison 2019/20. Après un début de saison complexe en championnat mais satisfaisant en Leaders Cup (finaliste), les Sharks sont montés en puissance au point de retrouver le Top 4 (avec 14 victoires en 23 matchs) juste avant l'arrêt de la saison 2019/20 à cause du coronavirus.

Dans cette continuité, le club a prolongé le technicien franco-serbe pour les deux prochaines saisons. L'ancien entraîneur de Charleville-Mézières et Châlons-Reims va désormais s'atteler à construire l'effectif 2020/21 avec la volonté de jouer les premiers rôles et pourquoi pas remonter en Jeep ELITE à terme.

"Lorsque je suis arrivé au club alors en Pro A, je savais qu’il serait très difficile voire impossible de se maintenir en première division, a commenté Nikola Antic. Je me suis engagé afin de créer quelque chose sur le long terme. Aujourd’hui, cet objectif là n’a pas changé. Tout au long de ma carrière, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, je n’ai que très peu changé de club. Cette fidélité qui me caractérise est intacte. Nous avons connu des difficultés en début de saison, mais ma méthode de travail permet de monter en puissance et d’observer de réelles améliorations après quelques mois. Au moment de l’interruption de la compétition, nous étions sur la bonne voie. Forcément, ne pas pouvoir terminer le championnat avec la dynamique dans laquelle nous étions génère de la frustration et un sentiment d’inachevé. C’est pour l’ensemble de ces raisons que je souhaitais naturellement poursuivre l’aventure à Antibes."

Le président Freddy Tacheny est également revenu sur cette signature.

"Fort de son expérience en Pro A et Pro B, Nikola répond parfaitement aux critères permettant de mettre les Sharks d’Antibes dans les meilleures dispositions. Nous avions effectué un plan de marche pour la saison 2019-2020 et, avant la suspension de la saison suite à la situation sanitaire, les objectifs fixés étaient remplis. Le club était sur une très bonne dynamique, avec 12 victoires sur les 15 derniers matches de championnat, et nourrissait légitimement d’importants espoirs quant à la fin de saison régulière et aux playoffs. En actant la poursuite de notre coopération avec Nikola avant l’Assemblée Générale de la ligue, nous avons souhaité confirmer les bases de travail en misant sur la continuité. Malgré la complexité de la situation actuelle, nos ambitions restent élevées et la prolongation de Nikola en tant qu’entraîneur principal vient les renforcer."