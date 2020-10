Le Comité Directeur de la LNB décidera mardi

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite au reconfinement instauré en France métropolitaine à partir de ce vendredi 30 octobre et ce jusqu'au mardi 1er décembre, l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB), qui représente les 36 clubs LNB, s'est réunie à partir de 10h30 ce vendredi. Celle-ci a duré, duré, duré... Mais n'a pas abouti à un consensus. C'est mardi, "au plus tard" a prévenu le président de la LNB Alain Béral, à l'occasion d'une réunion du Comité Directeur, que l'on saura si les rencontres du mois de novembre sont reportées. D'ici là, les 36 clubs donneront leur avis lors d'une consultation en ligne.

La suspension ou le "pro-choix" : quelle option sera retenue ?

Pour le moment, trois clubs, l'AS Monaco, l'ASVEL et les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, se sont positionnés sur le fait de jouer leurs rencontres de championnat de France à domicile, malgré le huis clos. En Pro B, Denain est également partant a confirmé son président Yohan Senez, tout fraîchement élu au Comité Directeur de la LNB. Quatre ou cinq clubs de Jeep ELITE sont également d'accord pour jouer leurs matchs à l'extérieur.

Les autres équipes, qui refusent de jouer des matchs officiels en novembre, pourront néanmoins continuer à s'entraîner et même jouer des matchs amicaux, à huis clos bien évidement. Cependant, le gouvernement ayant décidé de ne pas arrêter les compétitions professionnelles de sport de haut-niveau, les clubs ne pourront pas demander de chômage partiel. "On est très inquiet", a avoué Alain Béral à ce sujet.

Ce choix ou plutôt ce non choix permettrait à la LNB de continuer à ce que des matchs de basketball soient diffusés à la télévision, sur Sport en France et L'Equipe. Une manière de ne pas disparaître de la scène médiatique durant le confinement et de ne pas casser la bonne dynamique de l'audimat. Mais la lisibilité du championnat risquerait d'en pâtir sérieusement.