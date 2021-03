Le coup de gueule de Benjamin Monclar (Blois) : "Il faut arrêter de parler de montée !"

Au moment de la reprise de la saison de Pro B, l'ADA Blois était en tête du championnat avec 7 victoires en 9 matches. Après leur titre de champion en 2018 et leur première place, avec une grande avance, au moment de l'arrêt de la saison 2019-2020, ils étaient logiquement les favoris. Un statut qui agace le capitaine Benjamin Monclar. Pour lui, il faut arrêter à penser à la montée et se concentrer sur l'instant présent. Il l'a martelé devant la presse après la défaite samedi contre Lille (68-74) :

"Offensivement, la manière est catastrophique entre 25 et 30 minutes sur le match. On a peut-être bien joué 5 minutes dans le deuxième quart-temps, sur le troisième et peut-être à la fin à la limite avec l'énergie du désespoir. Mais il n'y avait rien.

Le coach l'a dit dans le vestiaire : on est une équipe moyenne, dans le sens où personne n'est au-dessus du lot dans cette division. On est plus fort ensemble, quand on est collectivement en place, qu'on joue les uns pour les autres. Quand on essaye de jouer aux héros, à jouer un peu tout seul, ça ne marche pas. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui.

J'ai l'impression qu'on se voit plus beau qu'on ne l'est. On entend parler partout de la montée, le titre, on est premier... On est premier de rien du tout ! Et là peut-être que ça va nous faire du bien en nous mettant une claque. Ca vaut pour le monde, dans le vestiaire, moi le premier : tout le monde nous parle de ça. Ca nous est peut-être monté à la tête ! Il va falloir arrêter de parler de montée, de titre, de Jeep ELITE... Il va falloir juste penser à gagner des matches et mettre des choses où il faut !"