Le Croate Ivan Vranes nouveau pivot de l'ASA Basket

PRO B

Crédit photo : ABA Liga

L'Alliance Sport Alsace continue d'avancer sur son effectif 2021-2022. Cette fois, elle vient d'engager le pivot croate Ivan Vranes (2,07 m, 25 ans). Outre ses expériences dans le championnat national et la Ligue adriatique, ce joueur décrit comme un poste 5/4 a évolué en Belgique en 2017-2018, aux Kangoeroes Basket Willebroek, et sur la saison écoulée en Roumanie, pour le Steaua Bucarest. Là-bas, il a brillé, tournant à 14,1 points à 58,5% de réussite aux tirs et 7,3 rebonds en 27 minutes. L'ancien international croate U19 (lors de la Coupe du Monde de la catégorie en 2015) partagera le poste 5 avec Jérôme Cazenobe. L'entraîneur Stéphane Eberlin compte désormais sept joueurs pour la saison 2021-2022.

L'effectif prévisionnel de l'ASA Basket en 2021-2022 :