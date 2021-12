Le dernier mot pour Rouen dans le derby normand de la peur

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Fut un temps où le basket normand était en haut de l'affiche avec Rouen et Le Havre en Pro A, plus Évreux dans les toutes premières places de Pro B. Désormais, le STB a dégringolé jusqu'à la troisième division, tandis que le RMB et l'ALM occupent actuellement les deux dernières places de l'antichambre.

Dans un derby entre relégables, autant dire qu'il ne valait mieux pas perdre ce dimanche après-midi à Jean-Fourré. Et après avoir lâché en double prolongation contre Boulazac, après avoir été crucifié au buzzer par Anthony Racine la semaine dernière, l'ALM Évreux a encore eu le mauvais rôle. Cette fois, alors qu'ils avaient été miraculeusement sauvés par un 0/2 aux lancers-francs de Martins Igbanu au buzzer, les Ébroïciens ont craqué en prolongation (79-80, score final).

En perdition lors de ses deux dernières sorties avec un -41 à Quimper et un -20 à domicile contre Boulazac, Rouen décroche sa deuxième victoire de la saison. Les coéquipiers de Lucas Bourhis (17 points à 5/8, 6 rebonds et 3 passes décisives) reviennent ainsi à hauteur d'Évreux, désormais co-lanterne rouge. Les prochains jours s'annoncent agités dans l'Eure...