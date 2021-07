Le Dominicain Juan José Garcia signe à Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : TAU Castelló

Après Thomas Tshikaya, Cheick Sané, Lucas Beaufort et Eric Washington, Aix-Maurienne a acquis sa cinquième recrue de l'intersaison ; Juan José Garcia (2,00 m, 32 ans). Capable de jouer aux postes 4 et 3, l'international dominicain, aperçu à la Coupe du Monde 2019 en Chine (0,8 point et 1 rebond), va apporter toute son expérience au club savoyard, désireux de bien figurer en Pro B la saison prochaine.

Si Garcia a multiplié les expériences dans le championnat de Liga Endesa, passant successivement par Saragosse (2014/15), Manresa (2015/16) et Malaga (2016/17), il n'a jamais pu se stabiliser dans l'une des meilleures ligues d'Europe. En revanche, depuis quatre ans (2017/21), le nouvel ailier-fort d'AMSB a trouvé un point de chute au club de TAU Castelló (LEB Oro) basé dans la ville de Castellón de la Plana. La saison passée, au côté du néo-lorientais Arnaud William Adala-Moto, Garcia a tourné à 11,1 points à 49% de réussite aux tirs (dont 34,6% à 3-points), 6,5 rebonds et 2 passes décisives pour 14,7 d'évaluation en 27 minutes.

Au fil des années, le Dominicain a développé son tir extérieur au point d'être aujourd'hui une menace. Reste à savoir comment le joueur, pas très athlétique, va s'adapter à la Pro B, une division qui en recquiert.