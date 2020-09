Le Havre prend le dessus sur Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : STB Le Havre

Mercredi soir, le STB Le Havre (NM1) a pris le dessus sur Saint-Quentin (Pro B) sur le parquet de sa salle d'entraînement, le BCMO, sur le score de 78 à 69. L'équipe d'Hervé Coudray a fait la course en tête après avoir bien entamé la partie (18-10 au bout d'un quart-temps). Elle a notamment dévoilé un très beau collectif avec 28 passes décisives pour 28 paniers et 16 lancers-francs marqués. Romain Duport et Dominique Gentil ont marqué 14 points chacun alors que Jerrell Wright a fini à 21 points, 9 rebonds et 6 fautes provoquées. Pour le SQBB, encore loin d'être au complet, Hugo Besson a fini à 21 points à 7/12 aux tirs en 30 minutes.

