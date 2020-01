Le leader Blois de retour au complet

PRO B

Crédit photo : ADA Blois

Premier du championnat, Blois va pouvoir se préparer au complet pour le choc qui l'attend ce vendredi face à Nantes, deuxième. Mickaël Hay a en effet confirmé que Kris Joseph (forfait sur les deux derniers matchs de la saison) allait rejoindre ce lundi un groupe qui a repris les chemins de l'entraînement au complet depuis samedi déjà.

« Il va reprendre l'entraînement complet avec nous dès lundi. Ça suit son cours. Il a eu la viscosupplémentation dans le genou pour supporter la douleur et devrait réintégrer l'équipe d'ici lundi », a déclaré le coach blésois au micro de La Nouvelle République.

Choc au sommet ce vendredi à la Trocardière

Ce dernier s'attend à un rude combat vendredi prochain face à des Nantais qu'il présente comme « le meilleure équipe de ce début de championnat, toutes compétitions confondues (Leaders Cup et saison régulière) ». La bataille s'annonce acharnée au poste 4 entre deux des meilleurs joueurs de Pro B, Tyren Johnson d'un côté, meilleur marqueur de la division (19,4 points par match) et René Rougeau de l'autre, meilleure évaluation et meilleur rebondeur (8,8 rebonds en moyenne pour 21,9 d'évaluation).