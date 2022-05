Le Mans sur les rangs de Marcus Gomis

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

En passant professionnel du côté de Rouen en 2020, l'objectif de Marcus Gomis (1,84 m, 22 ans) était clair : s'affirmer en Pro B durant deux ans avant de monter au niveau supérieur, la Betclic ÉLITE. Selon nos informations, c'est ce qu'il devrait se passer. Le natif d'Evreux devrait rejoindre Le Mans en 2022-2023, pour devenir la doublure d'un poste 1 étranger.

Utilisé sur le poste 2 aux côtés de Lucas Bourhis ou Filip Adamovic, Marcus Gomis a pourtant vu ses statistiques baisser en 2021-2022 (7,4 points à 38,9% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,7 passes décisive pour 5,1 d'évaluation) par rapport à 2020-2021 (8,8 points à 43,9%, 1,7 rebond et 1,8 passe décisive pour 7 d'évaluation), qui plus est chez le dernier du championnat. Cet arrière percutant et adepte du tir à mi-distance espère que dans la peau d'un back-up, il sera à même de faire sa place au plus haut-niveau français.