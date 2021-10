Le meneur Alex Campbell en renfort à Boulazac

PRO B

Après les différentes défaites de son équipe, l'entraîneur Nikola Antic n'a pas été tendre concernant la prestation de son équipe, des deux côtés du terrain. Si le BBD souffre au rebond, elle manque aussi d'un chef d'orchestre. Marquis Wright (1,85 m, 26 ans) est clairement en difficulté sur ce début de saison.

-8 d'évaluation en 13 minutes à Denain

Pour son retour à Denain, où il avait joué en 2019-2020 (12,3 d'évaluation de moyenne), il a terminé à -8 d'évaluation samedi dernier. En 13 minutes de jeu, l'ancien coéquipier de Tom Digbeu à Prienai a fini à 0/4 aux tirs et perdu 7 ballons. Cette nouvelle contre-performance a poussé le club périgourdin à accélérer ses recherches pour le remplacer au poste 1. Si l'ailier Chris Ndow - auteur ancien de Denain - est également sous le feu des critiques, c'est d'abord à la mène que Boulazac doit amener du sang neuf.

Alex Campbell qualifié jusqu'à la fin de la saison

Ce sang neuf va être apporté par Alex Campbell (1,91 m, 28 ans). L'international canadien a d'ores et déjà été qualifié jusqu'à la fin de la saison. Natif de York, en Ontario, il a effectué la majorité de son parcours chez lui, au Canada. Il a toutefois évolué en LEB Oro avec Prat en 2017-2018 (6,9 points et 0,7 passe décisive en 21 minutes) puis à Lahti en Finlande la saison passée (16 points et 3,4 passes décisives en 31 minutes). En toute logique, il sera aligné à la place de Wright pour la réception de l'Alliance Sport Alsace, ce samedi au Palio.