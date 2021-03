Le meneur international nigérian Ike Iroegbu débarque à Rouen

PRO B

Crédit photo : FIBA

Vraisemblablement conseillé par Obi Emegano voire Chima Moneke, deux joueurs qui ont évolué sous les ordres d'Alexandre Ménard à Rouen et portant le maillot de la sélection du Nigéria, ce dernier a jeté son dévolu sur Ike Iroegbu (1,88 m, 25 ans) afin de remplacer pour les 6 prochaines semaines Ryan Harrow touché à l'ischio-jambier, lui qui venait tout juste de débarquer en Seine-Maritime. Sans oublier l'absence pour la même durée de Samir Mekdad. Un renfort important pour le RMB afin d'affronter le calendrier infernal à venir et aussi pour ne pas laisser la mène au seul Marcus Gomis (21 ans).

Finaliste de l'AfroBasket 2017

Formé à l'Université d'État du Washington, basée dans la petite ville de Pullman, entre 2013 et 2017, (12,6 points, 4,2 rebonds et 3,6 passes en 34 minutes dans son année senior), Ike Iroegbu a débuté sa carrière professionnelle en G-League sous les couleurs de Agua Caliente Clippers of Ontario (12,2 points en 24 minutes et 50 matchs). Dès la saison 2018/19, le natif de Sacramento (Californie) fait le saut pour l'Europe en évoluant successivement en Allemagne, en Lituanie et de nouveau l'Allemagne. Pigiste médical à Vechta cette saison, actuelle lanterne rouge de Bundesliga, le nouveau poste 1 de Rouen a disputé 4 matchs pour une moyenne de 8,8 points, 2,6 rebonds et 3,5 passes en 21 minutes.

Membre important de la sélection nigérianne où il cotoie donc Emegano et Moneke, Iroegbu a été finaliste de l'AfroBasket 2017 et décroché une place dans le 5 majeur de la compétition. Le meneur de jeu a également été sélectionné à la Coupe du Monde 2019 en Chine où le Nigéria a fini la 17e place du tournoi. Participant à tous les matchs de qualification à l'AfroBasket 2021, il a tourné à une moyenne de 13,2 points, 5 rebonds, 5 passes pour 15,2 d'évaluation en 25 minutes et 6 matchs.

Possédant de grosses qualités athlétiques, solide défenseur, fort attaquant en pénétration avec notamment un redoutable premier pas, il devra aussi canaliser son jeu. Mais son jeu correspond aux attentes de la Pro B. Cependant, il ne fera pas ses débuts ce soir contre Blois puisque le joueur doit opérer une petite période d'isolement avant de rejoindre ses nouveaux coéquipies. Iroegbu sera opérationnel la semaine prochaine contre Paris.

À noter qu'il est le 4e meneur de jeu du Rouen Métropole Basket cette saison, après l'échec Earl Calloway, le passage mitigé de Matic Rebec et donc Ryan Harrow.

La connexion nigérianne entre Iroegbu, à la passe, et Emegano au premier plan (photo : FIBA)