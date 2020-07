Le meneur Jamar Diggs débarque à Fos-Provence

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Rouen souhaitait conserver le combo-guard américain, mais la signature d'Earl Calloway, ses prétentions salaries et le retard dans l'obtention de son passeport chypriote (le pays de sa femme) ont été autant de freins à sa pérennité en Normandie. Finamennt, c'est sous le maillot de Fos-Provence qu'il évoluera la saison prochaine : Jamar Diggs (1,88 m, 31 ans) a signé un contrat d'un an avec les BYers. Le natif de Minneapolis sort de deux grosses saisons à Rouen (12,0 points à 44,7% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 4,5 passes décisives pour 13,3 d'évaluation sur le dernier exercice), après être arrivé en France à Nantes en 2017-2018, où il avait effectué une première saison digne d'un MVP (15,4 points, 3,5 rebonds et 4,8 passes décisives pour 16,1 d'évaluation).

L'ancien pensionnaire de l'université de Wofford a beaucoup voyagé avant de poser ses valises en France : une saison en deuxième division allemande, Chypre (champion en 2014), la Lettonie, la Pologne, deux saisons en Roumanie et une saison en Lituanie (MVP 2017). Il arrive dans un effectif calibré pour la lutte à la montée en Jeep Elite avec Nick Caner-Medley, Jaraun Burrows et Jean-Michel Mipoka. Soit une possibilité de revanche personnelle après avoir échoué aux portes de la Jeep ÉLITE avec le RMB en 2019, crucifié en finale par Orléans ?