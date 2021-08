Le MVP de la finale du championnat suisse Marquis Jackson débarque à Evreux

PRO B

Crédit photo : Fribourg Olympic

Neno Asceric tient le remplaçant d'Austin Tilghman, meilleure évaluation de Pro B la saison dernière (19,4). Comme annoncé, le meneur américain Marquis Jackson (1,89 m, 26 ans), meilleur joueur de la dernière finale du championnat suisse et titré avec Fribourg, s'est engagé un an avec l'ALM Evreux, a annoncé le club sur son site Internet ce lundi 2 août.

Après une première partie de saison éloignée des parquets en raison d'une blessure à la cheville, l'ancien pensionnaire de l'Université d'Ohio Christian entre 2015 et 2017 a réalisé une très belle fin de saison (14,1 points à 50% de réussite aux tirs, dont 42,2% à 3-points, 2,2 rebonds 4,3 passes décisives et 2,3 interceptions en 27 minutes et 17 matches. Avant d'enchaîner en playoffs (13,3 points à 46,6% aux tirs, dont 45 % à 3-points, 4,3 rebonds et 4,6 passes décisives pour 17,1 d'évaluation).

Arrivé en Europe en 2018, il est d'abord passé par la première division suédoise, à Nässjo, avant de s'envoler en Suisse, à Neuchâtel (2019-2020). L'ALM Evreux doit recruter un dernier ailier shooteur pour compléter son effectif.

