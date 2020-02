Le Paris Basketball annonce la signature de Marquez Haynes

PRO B

Si le Paris Basketball a démarré son histoire directement en Pro B, en 2018, la nouvelle institution du basketball professionnel parisien prouve depuis qu'elle fait preuve de patience. Ainsi, elle a consitué une équipe de jeunes potentiels français encadrés par des vétérans, avec une vraie continuité dans le travail malgré des "temps de passage" parfois en retard (une victoire après six journées) étant donné l'objectif de playoffs cette saison.

Après l'échec de la greffe de Ben Uzoh fin 2019 / début 2020, le club a fait venir Marquez Haynes (1,92 m, 33 ans) début février. L'ancien joueur de l'Elan Chalon (en 2010/11) était présent lors de la victoire contre Nantes 88-63 et nous avions annoncé sa signature à venir le lendemain, le samedi 9 février. Plutôt que d'officialiser son arrivée dans la foulée et de le faire participer aux rencontres contre Antibes (défaite 79-71) et Lille (victoire 90-78), le club a laissé au champion d'Italie en titre le temps de reprendre le rythme en prenant part aux entraînements.

Objectif playoffs

Ce mardi 25 février, le Paris Basketball a officiellement annoncé sa signature. C'est un renfort d'expérience et de haut-niveau (ex-joueur de niveau international, avec la Géorgie, et d'EuroLeague, avec Milan, le Maccabi Tel Aviv et Sassari) pour l'équipe de Jean-Christophe Prat qui souhaite poursuivre sa bonne dynamique (cinq victoires en huit matchs en 2020) actuelle afin de remplir l'objectif du club en se qualifiant en playoffs d'accession. Le club de David Kahn n'a que deux victoires de retard sur le sixième et le septième, Lille et Souffelweyersheim, les sept premiers étant qualifiés pour les séries éliminatoires, en plus du vainqueur de la Leaders Cup Pro B, Nantes (10e avec 10 victories en 20 matchs).