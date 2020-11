Le Paris Basketball confirme avoir fait une offre au rappeur Sheck Wes

Samedi, nous vous parlions de ce célèbre rappeur américano-sénégalais, Khadimou, Rassoul Cheikh Fall alias "Sheck Wes", qui avait annoncé sa signature au Paris Basketball (Pro B) après avoir échoué dans sa volonté d'être drafté. Dans un communiqué, le club de la capitale a confirmé lui avoir fait une offre. Sans doute s'agit-il dans une action de communication entreprise avec le joueur mais aussi le média Yard, qui a collaboré avec le rappeur comme le club.

Voici le communiqué du Paris Basketball :

"A la suite des rumeurs diffusées hier (samedi) dans les media, le Paris Basketball apporte des précisions autour de la signature de Sheck Wes.

Dans le cadre des informations qui ont circulées dans la journée du 21 novembre 2020, le Paris Basketball souhaite annoncer qu'une offre officielle a été transmise au joueur Khadimou, Rassoul Cheikh Fall, plus connu sous le nom de Sheck Wes.

Suite à la non sélection de Sheck Wes à la NBA Draft 2020, le joueur a été sollicité par le Paris Basketball. La direction du club a pris la décision d'offrir l'opportunité au jeune joueur Sheck Wes (22 ans), d'intégrer son effectif professionnel.

Les détails de l'opération seront présentés dans les jours à venir.

Le Paris Basketball a été fondé en 2018 par le propriétaire Eric Schwartz et le président et co-propriétaire du club David Kahn. Le club évolue depuis deux ans à la Halle George Carpentier et jouera dans l'Arena Alice Miliat (Porte de la Chapelle) à partir de 2023. L'objectif du club est de construire un projet sportif et culturel ambitieux, projet dont l'ADN repose sur l'identité du basketball à Paris et dans le Grand Paris."