Le Paris Basketball pose réclamation après sa défaite contre Blois

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Samedi soir à la Halle Carpentier, le Paris Basketball s'est incliné contre le leader de Pro B, l'ADA Blois, 85 à 78 pour la 22e journée du championnat. Mais l'équipe de Jean-Christophe Prat aurait pu l'emporter à l'issue du temps réglementaire. Nobel Boungou-colo a eu l'occasion de donner la victoire en contre-attaque mais son lay-up n'est pas rentré dans le cercle. La vidéo montre que l'ailier a été touché au visage durant son tir et qu'il y a eu une intervention sur l'anneau de la part de Stéphane Gombauld. Mais les arbitres n'ont pas sifflé la faute ni accordé le panier pour intervention illégale sur le cercle. Ils n'ont pas non plus voulu regarder la vidéo, affirmant (selon le club francilien) que l'arceau avait été touché après le buzzer final.

Du coup, le Paris Basketball a posé une réclamation (à lire ici). Leur espoir est que le panier soit accordé, ce qui donnerait la victoire aux Parisiens. Une demande qui a peu de chance d'aboutir, même si les erreurs d'arbitrage semblent évidentes.