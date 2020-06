Le Poitiers Basket 86 dévoile son nouveau directoire

Après la démission du président Louis Bordonneau, le Poitiers Basket86 a organisé la réunion du conseil d'administration ce jeudi 25 juin, une nouvelle équipe prendra donc ses fonctions à partir du 1er juillet.

Cette équipe est composée de Dominique Poey (co-président), Philippe Lachaume (co-président). Les deux vice-présidents sont Sébastien Guérin et Eric Pinaud.

Le projet de cette nouvelle équipe sera dévoilé le 9 juillet.

La réaction des deux co-président :

Dominique Poey : "Nous coyons beaucoup en cette organisation pour être efficace. Notre but est d'apporter nos compétences dans chaque domaine. C'est le projet d'un club, qui sera porté par nous 4 et les salariés mais aussi les bénévoles, qui ont une place importante. Nous avons beaucoup d'ambition, l'ambition de gagner. Nous sommes hyper motivés et enthousiastes, et nous avons envie de vivre cette aventure humaine. Nous souhaitons donner envie à tous les niveaux, redonner l'enthousiasmeau public. Nous avons une chance inouie, nous comptons bien la saisir".

Philippe Lachaume : "Nous avons le sentiment et la volonté de faire vivre le club, que les gens se sentent dans un grand club. On ne s'arrête pas qu'au club professionnel. Nous étions 4 à être sollicités, avec des compétences différentes. Nous avons donc choisi de nous présenter à 4. Je suis personnellement ravi d'avoir cette responsabilité. Je tiens à souligner le travail effectué par Louis Bourdonneau. Le premier objectif sportif sera du donner du plaisir et d'apporter des victoires".