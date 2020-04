Le Portel : Christian Monschau "en réflexion" quant à une prolongation

Arrivé fin janvier à l'ESSM Le Portel afin de tenter de maintenir l'équipe professionnelle du club en Jeep ELITE, Christian Monschau se retrouve comme tout le monde sans activité terrain actuellement. Jeep ELITE, Pro B, budget... L'Alsacien ne sait pas de quoi l'avenir du club sera fait et il est donc pour l'heure difficile de prolonger son contrat.

"Il souhaite un délai de réflexion, et c’est normal car on ne sait nous-même pas où on va ni avec quel budget, indique Éric Girard, désormais manager général, à La Voix du Nord. C’est trop tôt pour savoir avec qui on partira."