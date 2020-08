Le poste d'ailier, véritable casse-tête pour le SLUC Nancy

PRO B

Crédit photo : Maeva Parmentier Olivier Fusy Boulazac

Alors que les dirigeants du SLUC Nancy pensaient avoir trouvé la perle rare, un retournement de situation est venu chambouler leurs plans. Résultat, le casse-tête continue dans l'objectif de dénicher l'ailier parfait qui viendra complèter l'effectif nancéien.

Poste 3, référencé, complet et détenteur d'un passeport Cotonou ou Bosman. En clair, les critères sont nombreux et cet ultime recrutement est des plus importants pour Nancy. Lasan Kromah (1,98m, 29 ans) cochait toutes ces cases et, comme nous vous l'annoncions, le SLUC en avait fait sa priorité pour compléter son effectif. Une information confirmée par L'Est Républicain, qui apporte également la précision suivante : le dossier serait tombé à l'eau, le meilleur marqueur de Pro B (17,1 points, 3,7 rebonds et 2,6 passes) avec Rouen en 2018/19 "serait devenu subitement plus gourmand". Trop gourmand même, à tel point qu'aucun contrat n'a été signé pour l'heure.

Des pistes nombreuses mais trop abstraites

Pour trouver celui devra remplacer le pur shooteur Yunio Barrueta, les dirigeants lorrains ont pris la température sur plusieurs dossiers. Le collectif composé du directeur sportif Sylvain Lautié, de l'entraîneur François Peronnet et du président Aurélien Fortier s'est d'abord tourné vers Blake Schilb (1,98m, 36 ans), toujours selon L'Est Républicain. Mais l'ancien joueur de Châlons-Reims, qui a pris la décision d'activer sa clause de sortie, ne semble pas disposer à quitter la Jeep Élite pour la Pro B. Encore un joli coup manqué puisque l'ailier au passeport Tchèque serait arrivé avec un bagage impressionnant et de très belles années derrière lui. Dans le même cas de figure, Johnny Berhanemeskel (1,88m, 27 ans) aurait été approché. Canadien au passeport érythréen, il évoluait depuis janvier dernier à Boulazac. Davantage à l'aise sur le poste 2, il n'avait quand bien même pas l'intention de jouer en Pro B.

Dernière piste évoquée, celle du Slovène Gregor Hrovat (1,96m, 25 ans), qui sort d'une saison des plus complètes à Afyon, en Turquie. Passé par la Slovénie (Helios Suns et Petrol Olimpjia) et l'Allemagne (Medi Bayreuth), ce swingman tournait la saison passée à 12 points, 4,1 rebonds et 4,9 passes décisives pour 13 d'évaluation 31 minutes de jeu de moyenne. Alors que la rentrée approche à grand pas (fixée au 7 août prochain), la précipitation n'est pas de mise, l'objectif étant de ne pas se tromper dans ce dernier choix, qui pourrait malencontreusement venir entâcher le recrutement malin réalisé jusqu'à présent par le SLUC Nancy. Affaire à suivre donc...