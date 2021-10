Le programme des 11 matches LNB de ce mardi 5 octobre

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : LNB

Outre l'entrée en lice de la JDA Dijon en Ligue des Champions (BCL), à 18h30 sur le parquet de Lavrio, il y aura cinq affiches de la deuxième journée de Betclic ELITE ce mardi soir. Cinq affiches à voir sur LNB TV, comme les six matches de Leaders Cup Pro B (voir plus bas). Le choc entre les Metropolitans 92 et l'AS Monaco sera commenté par le duo de First Team.

Le programme des matches de Betclic ELITE de la soirée du mardi 5 octobre 2021 :

Champagne Basket vs Roanne, à 20h

Le Mans vs Nanterre, à 20h

Cholet vs Elan Béarnais, à 20h

Le Portel vs ASVEL, à 20h

Metropolitans 92 vs Monaco, à 20h30

LE GRAND SOIR !



On se retrouve ce soir sur https://t.co/980t4cYNZ0 pour suivre @Metropolitans92 @ASMonaco_Basket, commenté par la First Team



Le lien pour suivre le live à partir de 20h15 : https://t.co/0ooDHwVwiu pic.twitter.com/rLWohJQyW2 — First Team (@FirstTeam101) October 5, 2021

Il y aura également six rencontres de Leaders Cup Pro B :