Le SLUC Nancy décroche une dixième victoire consécutive, Boulazac se donne de l'air

PRO B

Crédit photo : LNB

Ce samedi soir en Pro B, Nancy s'est imposé face à Lille (89-72) tout comme Boulazac face à Saint-Vallier (95-67).

Nancy s'impose et continue de mettre Saint-Chamond sous pression

Face à Lille, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Les hommes de Sylvain Lautié le savaient, ce match face à Lille devait être abordé avec application. Dès l'entame, Nancy a pris à la gorge les Lillois et a imposé son rythme sous l'impulsion de Mathis Keita et Stephane Gombauld (20 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 4 interceptions pour 22 d'évaluation), bien aidés par Caleb Walker (17 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions pour 22 d'évaluation) Dans le second acte, Lille revenait à la marque grâce à Thomas Hieu-Courtois (19 points, 8 rebonds) mais les Nancéiens continuaient d'être intraitable en défense malgré quelques ballons perdus.

Au retour sur le parquet, Nancy a remis un coup d'accélérateur en attaque mais piochait davantage en défense, la faute à une équipe de Lille qui continuait à s'accrocher malgré la grosse intensité de la rencontre (56-48, 28'). Dans le dernier quart, Nancy va prendre le large grâce à un excellent Mathis Keita qui a fait feu de tout bois et a porté les Nancéiens vers leur dixième victoire consécutive en Pro B avec 27 points à 9/11 aux tirs dont 4/5 à 3-Points et 5/5 aux lancers-francs, 4 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions pour 41 d'évaluation en seulement 27 minutes de jeu.

Cliquez ici pour accèder aux statistiques de la rencontre

Boulazac balaye Saint-Vallier

Dans un match aux allures d'instinct de survie, Boulazac ne s'est pas défilé et s'est imposé avec la manière face à Saint-Vallier et confirme son bon redressement des deux derniers matchs.

Dans un premier quart-temps très dense physiquement, Boulazac et Saint-Vallier se sont rendus coup pour coup mais ce sont bel et bien les Périgourdins qui prenaient la tête des opérations grâce à son collectif pour se retrouver à +10 puis +20. Une première mi-temps très offensive permet à Boulazac de se mettre presque à l’abri (53-35, 20’). Si Arthur Bruyas, auteur de son meilleur total en Pro B (25 points), et ses coéquipiers sont parvenus à contenir les vagues périgourdines après la pause, Boulazac a terminé la rencontre sur un rythme d’enfer. Ivan Février a bien aidé au scoring (18 points) et permet au BBD d’ empocher face à Saint-Vallier un 13e succès en championnat (95-67).

Boulazac remonte à la 12e place, juste derrière son adversaire du soir et se donne de l’air avant les trois dernieres batailles en championnat.

Cliquez ici pour accèder aux statistiques de la rencontre