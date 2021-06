Le SLUC Nancy officialise le départ de François Peronnet

Comme annoncé mardi, le SLUC Nancy a décidé de ne pas conserver son entraîneur François Peronnet jusqu'au bout de son contrat. Arrivé à l'été 2019 en tant qu'adjoint de Christian Monschau, l'ancien entraîneur du Limoges CSP est passé coach principal lorsque ce dernier a été coupé. Cette saison, il a mené les Couguars à la cinquième place de la saison régulière (21 victoires, 13 défaites). Si les nombreuses blessures peuvent expliquer la mauvaise deuxième partie de saison, ce sont surtout les relations difficiles entretenues avec les dirigeants du club qui ont poussé le club lorrain a se séparer du techncien marnais.

Descendu en Pro B en 2017, le SLUC Nancy a changé trois fois d'entraîneur dans sa quête de la remontée. A Gregor Beugnot, Christian Monschau et François Peronnet se sont succédés. Reste à savoir qui sera le suivant.

Voici le communiqué du SLUC Nancy :

"Après échanges, le Directoire du SLUC Nancy Basket et François PERONNET ont convenu d’un commun accord de ne pas poursuivre leur aventure pour le coaching de l’équipe professionnelle au titre de la saison 2021/2022. Le Club remercie François PERONNET pour les deux années passées en son sein et les résultats sportifs honorables obtenus compte tenu des deux saisons disputées dans un contexte sanitaire inédit et lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. François PERONNET remercie l’ensemble du Club pour l’opportunité qui lui a été offerte d’avoir coaché l’effectif du SLUC Nancy Basket."