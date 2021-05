Le SLUC Nancy privé de Mérédis Houmounou pour la fin de saison

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Mérédis Houmounou (1,88 m, 32 ans) ne finira pas la saison avec Nancy. Dans la défaite (90-87) ce mardi contre Evreux, l'ailier du SLUC s'est blessé au doigt.

Les examens ont révélé qu'il souffre d'une fracture du doigt et doit mettre un terme à sa saison, comme l'annonce L'Est Républicain. C'est un coup dur pour Nancy qui perd l'un de ses cadres, après avoir déjà perdu Bastien Vautier, Vincent Vent et Tyran De Lattibeaudiere. Cette saison, le vétéran valait 9,4 points, 3,3 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne. Il reste huit matches au SLUC avant la fin de la saison, qui est actuellement à 17 victoires et 9 défaites.

Enfin dernière précision importante, le SLUC ne pourra pas recruter un pigiste médical puisque le club a déjà épuisé ses 16 contrats.