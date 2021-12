Le SLUC Nancy remporte un choc de prétendants à Nantes

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

C’était l’affiche de cette journée, entre deux candidats à la montée en Betclic ÉLITE. Ce dimanche, le Nantes Basket Hermine (4e) recevait le SLUC Nancy (5e) à la Trocardière de Rezé.

Ajayi au bon souvenir de Nantes

Début de match compliqué pour les Nantais, qui cumulent les pertes de balles (4 après 10 minutes de jeu). Du côté du SLUC, Josh Ajayi (10 points à 67% de réussite aux tirs, 15 rebonds pour 17 d’évaluation en 32 minutes de jeu) fait mal à ses anciens coéquipiers. Après 10 minutes, les hommes de Sylvain Lautié, comptent 9 points d'avance (14-23).

Abdel Kader Sylla (9 points, 3 rebonds et 2 contres) sonne la révolte en enchaînant un dunk et un gros rebond sur le meilleur marqueur français de la division, Stéphane Gombauld. Mais les Lorrains ne se relâchent pas et restent en tête grâce à leur réussite longue distance (27-33 à la 15e minute). Les coéquipiers de Lamine Sambe sont trop maladroits (5/18 à 3 points) et ne parviennent pas à recoller au score. De l’autre côté du terrain, le SLUC, plus adroit (38% de réussite longue distance), s’appuie sur un excellent Stéphane Gombauld (18 points, 7 rebonds et 7 fautes provoquées, pour 19 d'évaluation en 31 minutes de jeu) et un Mathis Keita en feu sur cette fin de première période (8 points, 5 passes). À la pause, le SLUC Nancy est devant de 13 unités (33-46).

Au retours des vestiaires, les défenses sont plus étanches, pour preuve les 12 pertes de balles de Nancy. Les Nantais sont toujours en recherche d’adresse, mais n’abdiquent pas et parviennent à recoller au score avant l’ultime acte (52-56), derrière le duo Abdel Kader Sylla - Jérôme Sanchez présent des deux côtés du terrain.

Le NBH prend les commandes dans la dernière minute...

Les dix dernières minutes sont très disputées, et l’équipe de Jean-Baptiste Lecrosnier continue sa remontée en infligeant un 11-2 sur la fin du 3ème quart-temps et le début du 4ème. Jérôme Sanchez est vraiment omniprésent en défense. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais Nantes ne parvient pas à revenir dans ce match (61-67 à la 35e). Lamine Sambe et Charles Thomas permettent d’entretenir l’espoir : 72-74 à deux minutes de la fin. C’est d’ailleurs Charles Thomas qui obtient deux lancers francs pour passer devant à 40 secondes de la fin (77-76) ! Une première dans ce match pour le NBH après avoir compté jusqu'à 16 points d'avance (35-51, 23e minute).

... Mais le SLUC préserve l'essentiel

Ces dernières possessions sont une véritable guerre psychologique : les Couguars obtiennent également deux lancers-francs sur l'attaque suivante, Stéphane Gombauld ne tremble pas (77-78) pour les Nancéiens. Alors qu’il reste 27 secondes. Terry Smith, en dessous de ses standards ce dimanche, perd son dernier duel et Nancy finit par s’imposer (81-77), après un dernier and-one de Josh Ajayi.

Après avoir fait la course en tête pratiquement tout le match, Nancy signe un succès important chez un concurrent direct pour une éventuelle montée. Deux longueurs derrière le leader Saint-Chamond, le SLUC monte dans le bon wagon des poursuivants avec Tours et l'Élan Chalon. Le Nantes Basket Hermine, quant à lui, va devoir se ressaisir assez rapidement dans un mois de décembre qui s'annonce intense, avec la réception d'Antibes, un déplacement à Quimper et enfin la réception de Boulazac pour clôturer l'année civile.

Les statistiques de la rencontre sont disponibles ici.