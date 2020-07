Le SQBB officialise le retour de Timothée Bazille et le départ de Drake Reed

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Saint-Quentin, qui évoluera toujours en Pro B la saison prochaine, a trouvé un accord avec le Limoges CSP pour de nouveau se faire prêter le jeune intérieur Timothée Bazille (2,07 m, 20 ans).

Déjà prêté la saison passée par le Cercle Saint-Pierre au SQBB en 2019/20, l'ancien pensionnaire du Centre Fédéral tournait à 4,4 points à 47,8% de réussite aux tirs et 2,4 rebonds pour 4,5 d'évaluation en moins de 14 minutes.

La formation de Picardie a également officialisé le départ du poste 3 au passeport malien Drake Reed (1,92 m, 33 ans).

Arrivé l'été dernier en provenance d'Evreux, ce visage connu et reconnu de la Pro B valait sur la saison écoulée 10,1 points à 44,7% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 1 passe décisive pour 10 d'évaluation en 21 matchs.

Arrivé en France à Evreux en 2010 après une expérience en Australie, l'ailier a ensuite rejoint l'Autriche avant de revenir à Evreux et d'y évoluer deux saisons. Passé également par les Emirats-Arabes Unis, l'Argentine et l'Italie, il a joué en France pour Souffelweyersheim, Evreux (5 saisons au total), Poitiers, Saint-Vallier et donc en 2019/20 le SQBB.